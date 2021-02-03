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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Геннадием Зюгановым
Источник материала: ОНТ
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции Компартии в Госдуме Геннадием Зюгановым.
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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции Компартии в...
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