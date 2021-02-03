Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Геннадием Зюгановым

Источник материала: ОНТ

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции Компартии в Госдуме Геннадием Зюгановым.



Собеседники обменялись мнениями о последних событиях в России. Также Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов обсудили состояние дел в двусторонних отношениях Минска и Москвы и перспективы их развития. Разговор состоялся в преддверии Шестого Всебелорусского народного собрания. Компартия России приглашена в нём поучаствовать.

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