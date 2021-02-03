Осадки и порывистый ветер: прогноз погоды на 4 февраля

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни погода будет неустойчивой – сначала засыплет снегом, потом заморозит, скачки атмосферного давления и температуры.

Завтра погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона. Они будут двигаться с Западной Европы через южные районы нашей страны на восток. Небо затянет облаками, пройдут осадки в сопровождении порывистого ветра.

В четверг облачно. На большей части страны – снег, временами – сильный, в южных районах с дождем. Влажность до 90 процентов. Большая вероятность гололеда и налипания мокрого снега. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный порывистый, днем по юго-востоку сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет падать, днем интенсивно расти.

К утру температура – от +3°C по юго-западу до -8°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках – от одного тепла по Гомельской области до -7°C в Витебской. К вечеру от -4°C в юго-восточных районах до -10°C в северо-западных.

В пятницу начнет поступать более холодный воздух со Скандинавского полуострова. Ночью -8°C…-14°C, при прояснениях до -17°C, днем -3°C…-10°C. Облачно с небольшими прояснениями. Пройдет кратковременный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью по юго-востоку порывистый. В выходные сохранится влияние холодного воздуха северных широт. Ночью -10°C…-17°C, при прояснениях до -20°C, днем -5°C…-12°C.

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