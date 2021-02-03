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Россия возобновляет полеты в Азербайджан и Армению
Источник материала: ОНТ
Стало известно о взаимном возобновлении авиасообщения России с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства,
Документы, подтверждающие это, были подписаны российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. В частности, с 15 февраля самолеты из Москвы в Баку будут летать два раза в неделю, из Москвы в Ереван будет совершаться четыре рейса в неделю.
Также с 8 февраля чаще будут летать самолеты из Москвы в Бишкек – три раза в неделю.
Российское правительство приняло решение возобновить с 8 февраля железнодорожное сообщение с Беларусью. Поезда будут идти по маршруту Минск – Москва – Минск, а также Москва – Калининград и из Калининграда в Санкт-Петербург (остановка в Минске).
Также увеличивается количество авиарейсов из Москвы в Минск – до пяти в неделю. В белорусскую столицу начнут прилетать самолеты из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
Фото: РИА «Новости»
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Стало известно о взаимном возобновлении авиасообщения России с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет РИА...
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