10 признаков любящего мужчины. Отвечает психолог

Источник материала: ОНТ

Как ни крути, но «я тебя люблю» – это только слова. Не верьте тому, что мужчина говорит – смотрите на то, что он делает!

1. ДЕЛА, ДЕНЬГИ, ПОДАРКИ, ВРЕМЯ. Если мужчина стремится делиться с вами всеми своими ресурсами – он однозначно влюблён.





2. ВАШИ ИНТЕРЕСЫ. Интересы женщины для мужчины становятся приоритетными. Ему нравится решать ваши проблемы, заботиться о вас. Он ничего не требует взамен.

3. Принимая важные решения, влюблённый мужчина всегда ПОСОВЕТУЕТСЯ со своей женщиной. Ведь ему важно знать её мнение.

4. ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ. Влюблённый мужчина беспокоится о вашей безопасности. Например, он может попросить вас сообщить, когда вы доберётесь домой, чтобы удостовериться, что вам ничего не угрожает.





5. ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ. Проанализируйте своё состояние до встречи с мужчиной. Вы стали более наполненной, чувствуете себя спокойно, уравновешенно, комфортно. Это показатель того, что в отношениях с вами находится любящий вас мужчина!





ВАЖНО: ЛЮБЯЩИЙ МУЖЧИНА ВСЕМ СВОИМ ОТНОШЕНИЕМ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОН ЛУЧШИЙ МУЖЧИНА ДЛЯ ВАС.

6. ВАША САМООЦЕНКА. Если от отношений ваша уверенность в себе только возрастает, вы чувствуете прилив энергии, ваша женственность, сексуальность повышаются и вы получаете удовольствие от самой себя, от жизни, значит, ваш мужчина любит вас.



7. ВМЕСТО «Я» – «МЫ». Он неосознанно употребляет местоимения не «я», а «мы». У вас будет официальный статус. Он представляет вас окружающим в качестве своей девушки. Познакомит со своими друзьями и семьёй.





8. ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАС СЛУШАЕТ. Когда мужчина заинтересован в женщине, он слушает её, не отвлекаясь на других. Задаёт вопросы, уточняет. Таким образом, он хочет расположить вас к себе и показать, что вы имеете для него большое значение.

9. ОН ВКЛЮЧАЕТ ВАС В СВОИ ПЛАНЫ. Он сам делает всё для того, чтобы провести с вами время. Он быстро отвечает на ваши сообщения, реагирует на звонки.





10. ОН ДЕЛАЕТ ВАМ КОМПЛИМЕНТЫ. Мужчина всегда найдёт способ похвалить женщину, которой он симпатизирует. Особенно важно, если комплименты направлены на восхищение вашими личностными качествами. Это говорит о том, что он по-настоящему ценит вас.





И ПОМНИТЕ! КОГДА РЯДОМ НЕПОДХОДЯЩИЙ МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА ИСПЫТЫВАЕТ ТРЕВОЖНОСТЬ, ЧУВСТВУЕТ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ В БУДУЩЕМ.

Общайтесь с теми мужчинами, которые верят в вас, рядом с которыми у вас вырастает любовь к себе. Ведь женщине нужны отношения, которые приносят радость, а не боль.

ВАЖНО: МУЖЧИНЫ ТЯНУТСЯ К ЖЕНЩИНАМ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СЕБЯ.





ФОТО: pixabay.com

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