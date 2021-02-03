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Сообщение о минировании пяти минских школ не подтвердилось

03.02.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мошенники под видом коллекторов звонят гражданам и убеждают их в наличии задолженности перед банком. Эксперты рассказали, что делать в такой ситуации.




В Брестской области и, в частности, в Бресте в декабре и январе зафиксированы  случаи телефонных звонков от «черных коллекторов», сообщает МВД.

«В действующем законодательстве Беларуси отсутствуют определения коллектора, коллекторской деятельности или коллекторского агентства, а вопросы по взысканию задолженности урегулированы и четко прописаны. Мошенники пользуются недостаточной правовой грамотностью, применяют методы психологического давления и вымогают у людей деньги», – отметила официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Как правило, звонят в мессенджере. Злоумышленники представляются коллекторами и сообщают о якобы имеющейся задолженности. В разговоре они пытаются убедить собеседника о долге банку, фирме по микрозаймам или необходимости срочного выкупа имущества родственников в ломбарде.

«Причем не грубят, не угрожают, а вежливо просят во избежание их визита выплатить долг: перевести всю сумму или ее часть на расчетный счет», – подчеркнула официальный представитель УВД.

В такой ситуации специалисты рекомендуют соблюдать спокойствие, узнать у звонящего личные данные, должность и номер телефона. Затем пообещать перезвонить и положить трубку.

«Не нужно перечислять деньги по звонку незнакомых людей и оплачивать непроверенные услуги. Если оказывается психологическое давление, угрозы финансовых и других потерь, постарайтесь не волноваться. Это обычные уловки преступников, главная цель которых ввести человека в состояние неуверенности и страха», – пояснила Наталья Сахарчук.

Сообщается, что в настоящее время милиция устанавливает личности мошенников.
 
Теги: Брест
 
 
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