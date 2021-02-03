Соцопрос белорусов - пропаганда и иллюзия поддержки власти

Масштабное социологическое исследование перед шестым Всебелорусским народным собранием проводится с целью создания иллюзии общественной поддержки Александра Лукашенко.

озвучил политолог Денис Тихоненко. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»политолог Денис Тихоненко.

«Заявление Лукашенко о проводимом в Беларуси масштабном социологическом исследовании говорит о том, что он понял или осознал свой действительно крайне низкий политический рейтинг, практически отсутствие поддержки в белорусском обществе», - пояснил он.













В то же время Тихоненко считает сомнительными итоги анонсированного социологического опроса.





«В условиях отсутствия независимой и объективной социологии в стране, говорить о доверии к результатам проводимого опроса не приходится. Он является элементом пропаганды режима Лукашенко, с помощью которого будет создаваться иллюзия общественной поддержки президента. Белорусов сначала обманули на выборах, перевернув их результаты с ног на голову, а сейчас будут пытаться обосновать фальсификации якобы огромным доверием общества к президенту через манипулятивные соцопросы», - добавил он.





Политолог не сомневается, что проведение социологического опроса в преддверии Всебелорусского народного собрания не случайно.

«Конечно же, все это делается намеренно перед так называемым Всебелорусским народным собранием, потому что Лукашенко боится реакции белорусов на принятые на нем решения, боится новых протестов, которые эти решения могут вызвать. Также бывшему президенту важно показать и своему близкому окружению, и всей вертикали власти, в которых начались, так сказать, неудобные для Лукашенко шатания и брожения, козырь своего лидерства, его укрепления, благодаря придуманным и удобным для себя результатам проводимого социологического исследования», - подытожил он.



