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Глава таможни Литвы: почти вся контрабанда сигарет - из Беларуси

03.02.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Временный руководитель литовского Департамента таможни Йонас Мишкинис заявил, что в связи с тем, что в прошлом году было задержано нелегальных сигарет на сумму более 60 млн евро, в основном, из Беларуси, следует предпринять и политические шаги.


Иллюстрационное фото

"Производство избыточных сигарет в Беларуси очень развито. Я не знаю, как будут развиваться (межгосударственные - BNS) отношения, но есть определённая межгосударственная проблема, поскольку подобные объемы требуют определенных шагов и на политическом уровне", - сказал в среду Мишкинис на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам, комментируя ситуацию с теневой экономикой в стране. 

Он сообщил, что в прошлом году было задержано 388 млн сигарет, из них 93% были из Беларуси. 

"Это рекордно много  (...). По сути эта была крупная контрабанда", - отметил Мишкинис.   

В январе таможня сообщила, что в прошлом году было задержано 16,6 млн контрабандных пачек сигарет, а в 2019-ом - 8,2 млн, тогда белорусские сигареты составляли 85%.
 
 
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Временный руководитель литовского Департамента таможни Йонас Мишкинис заявил, что в связи с тем, что в прошлом году было задержано нелегальных сигарет на сумму...
 
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