Глава таможни Литвы: почти вся контрабанда сигарет - из Беларуси

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"Производство избыточных сигарет в Беларуси очень развито. Я не знаю, как будут развиваться (межгосударственные - BNS) отношения, но есть определённая межгосударственная проблема, поскольку подобные объемы требуют определенных шагов и на политическом уровне", - сказал в среду Мишкинис на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам, комментируя ситуацию с теневой экономикой в стране.





Он сообщил, что в прошлом году было задержано 388 млн сигарет, из них 93% были из Беларуси.





"Это рекордно много (...). По сути эта была крупная контрабанда", - отметил Мишкинис.





В январе таможня сообщила, что в прошлом году было задержано 16,6 млн контрабандных пачек сигарет, а в 2019-ом - 8,2 млн, тогда белорусские сигареты составляли 85%.