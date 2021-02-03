«Это касается Беларуси». Предложено не проводить крупные спортивные соревнования в странах, где нарушают права человека

Источник материала: Tut.by

Министры спорта европейских стран предложили не проводить международные соревнования в странах, где нарушаются права человека.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Это следует из письма, которое адресовано еврокомиссару инноваций и молодежи Марии Габриэль.

Подписанты напомнили, что подобный вопрос уже поднимался в 2013 году и предложили вернуться к обсуждению. В письме отмечается, что сейчас многие крупные старты проводятся или запланированы в странах, где нарушаются права человека, а физическая и моральная неприкосновенность спортсменов не является очевидной, что противоречит Олимпийской хартии.

«В первую очередь, но не только, это касается Беларуси, где по данным спецдокладчика ОБСЕ, нарушения прав человека являются систематическими и неопровержимо доказанными», — говорится в письме министров.

Министры признают, что спортивные организации являются независимыми структурами, но просят Европейскую комиссию выработать единый подход по этому важному вопросу.

Среди подписантов письма есть министры, отвечающие за спорт в Австрии, Кипре, Чехии, Дании, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Словении, Румынии, Латвии, Франции, Литве, Люксембурге, Мальте, Греции, Ирландии, Венгрии, Польше, Нидерландах, Италии, Португалии, Словакии, Испании и Швеции.

Отметим, что недавно были перенесены чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью, которые должны были пройти в Беларуси.