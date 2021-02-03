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Актриса Саша Бортич снялась в клипе фронтмена System of a Down
Источник материала: Tut.by
Актриса с белорусскими корнями Саша Бортич снялась в главной роли в новом клипе Elasticity фронтмена System of a Down Сержа Танкяна. Об этом в Instagram рассказали сам Танкян и Бортич.
Серж и Саша опубликовали тизер клипа. Полное видео выйдет утром в пятницу.
— Рад поделиться с вами отрывком из музыкального видео на заглавный трек с моего EP Elasticity. Не могу дождаться, когда вы все это оцените. Видео спродюсировал мой друг, режиссер Илья Найшуллер, а режиссер — Влад Каптур, — написал Серж.
Илья Найшуллер известен по фильму «Хардкор», он также снял клип False Alarm для The Weeknd, и работал над видеороликами группы «Ленинград».
Саша Бортич написала:
— Среди плохих новостей все равно должны быть и хорошие. Завтра премьера клипа Сержа Танкяна Elasticity. Слова тут излишни, — сказала актриса.
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Актриса с белорусскими корнями Саша Бортич снялась в главной роли в новом клипе Elasticity фронтмена System of a Down Сержа Танкяна. Об этом в Instagram рассказали сам Танкян и...
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