Актриса Саша Бортич снялась в клипе фронтмена System of a Down

Источник материала: Tut.by

Актриса с белорусскими корнями Саша Бортич снялась в главной роли в новом клипе Elasticity фронтмена System of a Down Сержа Танкяна. Об этом в Instagram рассказали сам Танкян и Бортич.

Серж и Саша опубликовали тизер клипа. Полное видео выйдет утром в пятницу.

— Рад поделиться с вами отрывком из музыкального видео на заглавный трек с моего EP Elasticity. Не могу дождаться, когда вы все это оцените. Видео спродюсировал мой друг, режиссер Илья Найшуллер, а режиссер — Влад Каптур, — написал Серж.

Илья Найшуллер известен по фильму «Хардкор», он также снял клип False Alarm для The Weeknd, и работал над видеороликами группы «Ленинград».

Саша Бортич написала:

— Среди плохих новостей все равно должны быть и хорошие. Завтра премьера клипа Сержа Танкяна Elasticity. Слова тут излишни, — сказала актриса.