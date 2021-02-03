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Актриса Саша Бортич снялась в клипе фронтмена System of a Down

03.02.2021 20:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актриса с белорусскими корнями Саша Бортич снялась в главной роли в новом клипе Elasticity фронтмена System of a Down Сержа Танкяна. Об этом в Instagram рассказали сам Танкян и Бортич.

Серж и Саша опубликовали тизер клипа. Полное видео выйдет утром в пятницу.

— Рад поделиться с вами отрывком из музыкального видео на заглавный трек с моего EP Elasticity. Не могу дождаться, когда вы все это оцените. Видео спродюсировал мой друг, режиссер Илья Найшуллер, а режиссер — Влад Каптур, — написал Серж.

Илья Найшуллер известен по фильму «Хардкор», он также снял клип False Alarm для The Weeknd, и работал над видеороликами группы «Ленинград».

Саша Бортич написала:

— Среди плохих новостей все равно должны быть и хорошие. Завтра премьера клипа Сержа Танкяна Elasticity. Слова тут излишни, — сказала актриса.

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Теги: Новости
 
 
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Актриса с белорусскими корнями Саша Бортич снялась в главной роли в новом клипе Elasticity фронтмена System of a Down Сержа Танкяна. Об этом в Instagram рассказали сам Танкян и...
 
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