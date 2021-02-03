Белорусские депутаты оценили работу с обращениями граждан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 15 тысяч обращений в год в Минске поступает от граждан в местные органы власти. Как правило, это просьбы о помощи в решении социальных и бытовых проблем.

Работу по решению проблем жителей существенно улучшила служба «Одно окно». На рассмотрение каждого обращения уходит от двух недель до месяца. На выездном заседании эффективность работы с такими документами оценили парламентарии республики.

«Для нас сегодня важна деятельность депутатского корпуса всех уровней по работе с обращениями граждан. Мы видим, что появляются новые формы работы. Они себя неплохо зарекомендовали. Такие как диалоговые площадки», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

«На 10% увеличилось количество обращений. Тематика традиционная – это ЖКХ. В целом обращения стали более качественные, то есть заявитель понимает, что необходимо. Он обращается с проблемой, которая интересует не только его, но и дом, двор, район в целом», – отметил председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров.

Такие выезды для верхней палаты парламента стали традиционными. Они позволяют оценить работу местных органов власти и оперативно реагировать на запросы общества. На этот раз встреча прошла в Московском районе Минска.