Сельские мотивы: снегири, сугробы и кот на печи

Источник материала: Салiдарнасць

Небольшая фотопрогулка по деревенским улицам и околицам.









Путь из Кореличей в Щорсы. Раньше от снега дорогу оберегали придорожные насаждения





Куда еще не добрался сайдинг









Раньше под этими деревьями стояла сельская школа













Зима вернулась. К зиме готовы





Куропатки на огородах





Шчасце





На печи хорошо





Новогрудок под снегом