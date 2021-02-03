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Сельские мотивы: снегири, сугробы и кот на печи
03.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Небольшая фотопрогулка по деревенским улицам и околицам.
Путь из Кореличей в Щорсы. Раньше от снега дорогу оберегали придорожные насаждения
Куда еще не добрался сайдинг
Раньше под этими деревьями стояла сельская школа
Зима вернулась. К зиме готовы
Куропатки на огородах
Шчасце
На печи хорошо
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Небольшая фотопрогулка по деревенским улицам и околицам.
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