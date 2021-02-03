Зюганов обозвал Тихановскую пустышкой

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов дал интервью изданию «Свободная пресса», где многократно оскорбил Алексея Навального. Досталось и Светлане Тихановской.



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«Мы видим, как «цветную» революцию сейчас пытаются организовать в братской Белоруссии», — начал политик.

«Недавно мы снова увидели американских политтехнологов в деле — на примере Тихановской в Белоруссии. Эту пустышку надули, потаскали по парламентам, по большим кабинетам — и попытались создать из нее лидера протеста. Слава богу, белорусский народ достойно выдержал испытание: Батьку поддержали и трудовые коллективы, и силовики, и все, кому дорога стабильная, умная республика», — считает Зюганов.

Глава КПРФ напомнил, что 11−12 февраля в Минске пройдет Всебелорусское народное собрание.

«Я бы хотел, чтобы у нас внимательно следили за этими событиями: Белоруссия всегда показывала пример очень конструктивной поддержки трудового народа», — заключил он.

Вечером 3 февраля стало известно, что Александр Лукашенко пригласил Зюганова на ВНС по телефону.