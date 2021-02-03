Новое «дело банкиров»? Кто эти люди, о задержании которых сообщают медиа

Источник материала: Onliner Сегодня на различных ресурсах стали появляться сообщения о задержаниях банкиров, которые были связаны с «Белагропромбанком» в то время, когда его возглавлял Сергей Румас и проектировался Туровский молочный комбинат с инвестициями в более чем 94 млн евро. К 2020 году компания якобы должна была окупить вложения, но этого не случилось. Источник, приближенный к этим людям, подтвердил информацию, что действия компетентных органов связаны с запуском и реализацией этого производства. Onliner кратко рассказывает, как строилась молочная компания, кто в этом участвовал и сколько денег было выделено.

Осенью 2010 года стало известно, что «Белагропромбанк» будет сотрудничать с итальянской банковской группой Banca Popolare di Vicenza. Такой документ стороны подписали во время конференции «Финансирование новых технологий в молочной отрасли» в Милане. Там же было подписано соглашение по реализации проекта строительства Туровского молочного комбината. В ведении банка находились хозяйства региона.

Предприятие было основано в 2010 году, запустили его в 2013-м. Строительство комбината стало частью государственной программы развития припятского Полесья. Предприятие является экспортно ориентированным, сейчас более 80% выпускаемой им продукции идет на внешние рынки.

Традиционные итальянские сыры, но сделаны в Беларуси. Фоторепортаж





Как появилась идея строительства комбината и кто этим занимался?

В 2009 году власти решили, что нужно вкладываться в Туров и район, развивать их. Об этом говорил и Александр Лукашенко. Вскоре в работу включились чиновники, банкиры и бизнесмены. Сергея Румаса называют «отцом» этого предприятия. Идея появилась, когда во время работы в «Белагропромбанке» Сергей Румас ездил в командировки в Италию — там увлекся местными сырами. Захотел перенести производство некоторых видов в Беларусь. Сам Румас отмечал, что проект Туровского комбината — отличный симбиоз частного и государственного партнерства.





В итоге по 50% в проекте получили госпредприятие «Туровщина» и «Премьерлизинг», который занимается инвестиционными проектами и ретейлом (сеть «Родная сторона») — компания подконтрольна бизнесмену Игорю Чернявскому. Позже в проекте появился еще один игрок — «Интерсервис» Николая Воробья.





Курировать этот проект Румаса просил Лукашенко, когда переводил его с должности вице-премьера на позицию председателя правления «Банка развития».

— Ваша родина и мое любимое место — это Припять, Туровщина. Там мы с вами начали грандиозный проект. Будучи вице-премьером, вы интересовались, контролировали этот проект. Я бы хотел, чтобы вы от этого проекта не уходили, — говорил в 2013 году Лукашенко.

Общая сумма инвестиций на первом этапе составила более 70 млн евро, потом около 25 млн евро ушло на запуск второй производственной линии. В 2019 году объем экспорта комбината превысил 72 млн долларов.

Геннадий Сысоев. Был заместителем Румаса в «Белагропромбанке»

Громкая история с Геннадием Сысоевым, и. о. директора Белорусской лесной компании, произошла в 2016 году. Геннадий Анатольевич, которого называют другом Румаса, покинул пост председателя правления «Белинвестбанка». Пресс-служба финучреждения утверждала, что «по семейным обстоятельствам». Но СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что к нему возникли вопросы со стороны компетентных органов. Но никакого обвинения предъявлено не было.

Геннадий Сысоев был заместителем Румаса с середины 2000-х, когда тот возглавлял «Белагропромбанк». Они даже вместе проходили аттестационную комиссию в Нацбанке. До этого и Сысоев, и Румас учились в Ярославском высшем военное финансовом училище, но на разных специальностях. Вместе в 1995 году закончили Академию управления при президенте. Оба работали в «Беларусбанке»: Румас в рядах правления, Сысой возглавлял один из филиалов.





Проект по строительству Туровского молочного комбината в конце 2000-х они реализовывали вместе, так как оба работали на руководящих должностях «Белагропромбанка».

Сегодня Геннадия Сысоева нет на рабочем месте в Белорусской лесной компании. В приемной предприятия Onliner сказали, что не комментируют информацию о задержаниях, но сейчас на рабочем месте Геннадия Сысоева нет. На вопрос, был ли он сегодня на работе, нам ответили: «Нет, на работе его сегодня не было».

Владимир Подковыров. Сменил Румаса на должности председателя правления «Белагропромбанка»

Владимир Подковыров — нынешний зампредседателя правления «Белагропромбанка». До этого — с 2011 по 2014 годы — был председателем. В начале 2011 года он сменил на высокой должности Сергея Румаса, которого тогда перевели на должность заместителя премьер-министра Беларуси. Учитывая, что Туровский молочный комбинат на тот момент еще не был введен в эксплуатацию, функции Румаса по курированию этого проекта перешли к Подковырову. Тогда он выступал с заявлениями в СМИ о том, какие планы по производству сыров будут реализованы на предприятии.

Сегодня он курирует деятельность «Белагропромбанка» и принимает решения по вопросам Департамента по работе с проблемной задолженностью, центра реализации инвестпроектов, инкассаторско-кассового центра, управления экономической безопасности и специальных расследований и так далее. Также Подковыров осуществляет взаимодействие с ОАО «Туровщина» и ОАО «Озерицкий-Агро». Первая компания находится в Туровском районе, вторая — в Смолевичском.

Мы позвонили в приемную Подковырова, но его не оказалось на месте.

— Владимира Ивановича сегодня нет на работе, — сказали по телефону Подковырова, указанному на сайте банка.

Владимир Подковыров закончил БГЭУ в 1984 году по специальности «финансы и кредит». В банковской системе работает с того же года.

Наталья Шевцова

Заместитель председателя правления «Белагропромбанка». В банковской системе работает с 1994 года. Столько же — в «Белагропромбанке». В нынешней должности курирует взаимодействие с органами государственной власти, а также возглавляет Кредитный комитет банка и местный Союз женщин. В СМИ больше комментировала поддержку и кредитование агроусадебного бизнеса.

— Ее нет на работе и сегодня уже не будет, — сказали сегодня в приемной Шевцовой. На вопрос, была ли она сегодня на рабочем месте, не ответили.



