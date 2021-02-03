ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, как будут ходить поезда между Минском и Москвой

03.02.2021 20:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стало известно расписание поездов, с которых начнется возобновление пассажирского железнодорожного сообщения меду Минском и Москвой, об этом сообщил пресс-центр БЖД.

Стало известно, как будут ходить поезда между Минском и Москвой
Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении железнодорожного сообщения с Беларусью, поезда начнут курсировать уже с 8 февраля.

По информации БЖД, восстановление сообщения будет происходить поэтапно и начнется с поезда №2/1 Минск-Москва, состав формируется БЖД. Отправляться он будет из Минска по четным числам (отправление в 22:10, прибытие в 08:13), а из Москвы (отправление в 22:13, прибытие в 07:26) – по нечетным.

Уточняется, что по территории Беларуси поезд не будет останавливаться для посадки/высадки на станции Орша Центральная, как это было ранее. По территории России остановки будут в Смоленске и Вязьме.

Еще один поезд, который будет курсировать из российской столицы через Минск, это Москва-Калининград. Остановка в Минске предусмотрена, билеты на состав можно будет пока купить только из Минска в Москву и обратно с остановками в Смоленске, Вязьме и Гагарине, в Калининград пока белорусы съездить не могут.

Пассажирам при проезде в поездах настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

В БЖД уточнили, что дальнейшее взаимодействие с российскими коллегами по поэтапному возобновлению сообщения будет продолжаться, о появлении новых составов в расписании будет сообщаться дополнительно, пишет Sputnik.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно расписание поездов, с которых начнется возобновление пассажирского железнодорожного сообщения меду Минском и Москвой, об этом сообщил пресс-центр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские баскетболистки необычно исполнили гимн: пела лишь жена гаишника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by