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«Захотел обратно в тюрьму, домой». В Гомеле мужчина пошёл на кражу, чтобы его посадили

03.02.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле мужчина украл кошельки у сотрудниц пищеблока туберкулёзной больницы. 19 декабря он вышел из мест заключения, а пошёл на преступление, чтобы вернуться обратно.


Иллюстративное фото

Когда женщины обнаружили пропажу своего имущества, то обратились за помощью на пост охраны больницы. Милиционеры отдела охраны посмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили приметы подозреваемого. Это был мужчина около 50 лет, невысокого роста, в куртке, кроссовках на белой подошве и в спортивных штанах, заправленных в носки. Стало понятно откуда он пришел, сообщает Департамент охраны МВД.

Милиционеры начали искать подозреваемого, и нашли в одной из палат корпуса больницы. Мужчина сразу отдал сотрудникам кошельки и рассказал, что на преступление пошёл с определённой целью. 19 декабря он вышел из мест заключения, ему негде было жить, и он обратился в Красный крест, где его временно положили в туббольницу. Там он понял, что хочет «обратно в тюрьму, домой».
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле мужчина украл кошельки у сотрудниц пищеблока туберкулёзной больницы. 19 декабря он вышел из мест заключения, а пошёл на преступление, чтобы вернуться...
 
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