Источник материала: Хартия'97

Сталин и Шариков Леонид Невзлин

3.02.2021, 20:34

Леонид Невзлин

Фото: RFE/RL

За двадцать лет Путин в России построил неосталинизм.

Дорогие россияне, вы сильно ошибаетесь, когда говорите, что сегодня проснулись в другой стране. Вы в ней давно живете. Последние двадцать лет. Называется эта страна – мафиозное государство. Цель его одна – обогащение за счет ресурсов государства стоящей у власти преступной группы, постоянное, непрерывное и нескончаемое. Нахождение у власти позволяет перестроить все государственные институты таким образом, чтобы они обслуживали этот процесс, а также избежать ответственности за свои преступления. Вы удивляетесь, почему судья Репникова игнорирует все – закон, логику, здравый смысл, основы любого права, кроме телефонного? А сотрудники Росгвардии вместо того, чтобы защищать закон и граждан, действуют как наемные садисты? Все они – служат мафии. Классическая мафия, как известно – вне закона. В мафиозном государстве – произвольное нормотворчество и правоприменение. В зависимости от желаний, целей и задач, транслируемых мафиозной группировкой.

Очевидно, если полиция, как и весь силовой блок,– часть мафиозного государства, то заниматься своим прямым делом – бороться с преступниками они не могут. Они от них указания получают. Выполняющие преступные приказы не способны бороться с преступностью. Поэтому побороть мафию изнутри зараженного государства очень сложно. Один из эффективных способов – из опыта белорусов. Полное раскрытие данных силовиков, судей и прочих моральных уродов. Страна должна знать своих «героев», по именам и в лицо. Кроме того, очень важна помощь Запада. Стоящая у власти ОПГ – угроза не только своей стране, но и всему миру, и борьба с ней - задача всего мирового сообщества.

За двадцать лет Путин и его банда в России не только обустроили мафиозное государство, но и построили его идеологический базис – неосталинизм. Это такой сталинизм Шариковых. Потому что по своей сути Путин, Ротенберги, Тимченко, Ковальчуки и вся остальная ОПГ – типичные Шариковы.

«Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России», - в таком стиле делает официальные заявления представитель МИДа мафиозного государства Мария Захарова в адрес дипломатов стран, с которыми у России действуют дипломатические отношения.

Во внутренней политике неосталинизм проявляется ежедневно и в чем-то превзошел сталинизм. Задержания и избиения журналистов – до определенного времени были перебором даже по «тем» временам. Зоны и ОВД современной России приспосабливаются к наличию политических заключенных. Один из первых политических заключенных появился еще в 2003 году, это Алексей Пичугин, который до сих пор находится в тюрьме. За двадцать лет система эволюционировала. Уже додумались до выездных судов. Почти аналог сталинских «троек». Кремлевские пропагандоны вещают, исходя из презумпции виновности политического оппонента. Списки политически неблагонадежных кочуют от участковых к «эшникам» и фсбшникам и наоборот. Все на учете. Атмосфера в стране складывается таким образом, что доносительство становится нормой. Путь к деньгам и карьере – через доказательство политической благонадежности и способность стучать на ближних.

«Считаю, что в обществе достаточно сил, которые не заинтересованы в том, чтобы люди в погонах сочли, что у них сегодня появился карт-бланш. Потому что, если для олигарха нужен генерал или генерал-полковник, то это означает, что для обычного человека будет достаточно лейтенанта», - говорил Михаил Ходорковский в одном из своих последних интервью перед арестом. Но общество позволило получить силовому блоку мафии карт-бланш. В 2003 году они пришли за ЮКОСом. Затем они приходили, приходили и приходили. Вчера они пришли за Навальным. Сегодня – за каждым из вас. «Окрестина» в России совсем не за горами. С каждым днем все эти люди в мундирах и мантиях начинают не просто исполнять, они втягиваются и не могут остановиться. Если вы ещё не поняли реальность, в которой живете и не проснулись - проснитесь сегодня. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Леонид Невзлин, Facebook

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