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Уполномоченный Путина рассказал об идее ликвидировать все ИП в России

03.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Уполномоченный Путина рассказал об идее ликвидировать все ИП в России

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  • 3.02.2021, 19:40
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Уполномоченный Путина рассказал об идее ликвидировать все ИП в России
Борис Титов
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

ИП платят слишком мало налогов, и с этим «постепенно» надо что-то делать, придумал бизнес-омбудсмен.

Самая популярная в России форма ведения бизнеса - индивидуальный предприниматель (ИП) - имеет некоторую нелогичность в вопросах налогообложения, заявил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Институт экономики роста им. Столыпина, где Титов занимает пост председателя наблюдательного совета, предложил в принципе ликвидировать ИП как форму бизнеса, оставив только юридических лиц и ИП.

Сделать это одномоментно невозможно, признает Титов: в стране 3,3 миллиона ИП, а кроме экономических и социальных интересов, «есть еще люди».

Но текущая система налогообложения, по мнению бизнес-обсудсмена, несовершенна.

Предприниматель платит налог как ИП (сейчас 6-7%), но не выплачивает НДФЛ (13% или 15%), если переводит деньги на свой счет для личных нужд.

«Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица - компании. В компаниях - разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», - пояснил Титов.

По словам Титова, в Столыпинском институте «не готовы до конца отстаивать» точку зрения об отмене ИП.

«Когда люди привыкли к такой системе, уже многие и многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей, то так просто рубить это топором невозможно. И надо находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути», - сказал Титов.

Тем не менее, «когда-то надо будет менять очень многие вещи», заключил он.

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ИП платят слишком мало налогов, и с этим «постепенно» надо что-то делать, придумал бизнес-омбудсмен.
 
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