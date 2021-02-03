By_Pol: милиционер, который на жутком видео избивал задержанных на Окрестина, награждён медалью. Вот как он выглядит

Источник материала: KYKY

Инициатива By_Pol, объединяющая беларуских силовиков, публикует информацию о представителях МВД, которые представлены к награждению за верную службу режиму Лукашенко в доэлекторальный и постэлекторальный период.

Среди таковых — начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД администрации Заводского района подполковник милиции Виталий Третьяк.

По данным By_Pol, Третьяк участвовал в избиении на Окрестина задержанных 11 августа 2020-го (об этом же ранее сообщалось в телеграм-канале «Черная книга Беларуси»). Как отмечает инициатива, милиционер получил медаль «За отличие в охране общественного порядка».

О том, что происходило на Окрестина в ночь с 10 на 11 августа, можно узнать, посмотрев двухминутное видео, появившееся на телеканале «Белсат». Ролик был снят, по всей видимости, из кабины автозака. Скорее всего, его сделал водитель. В кадр попал так называемый «коридор» силовиков с дубинками, через который прогоняли задержанных при выходе из автозака.

МВД отказывалось комментировать резонансное видео.