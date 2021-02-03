ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дайджест чрезвычайных происшествий

03.02.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Спасен на пожаре

Обошлось без жертв на пожаре в Горецком районе. Там в агрогородке Добрая горел частный дом. Хозяина жилища вызволили еще до приезда бойцов МЧС. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчину госпитализировали. Состояние его медики оценивают как удовлетворительное. Тем временем жилище заполнил дым. Огнеборцы пламя потушили, однако огонь повредил имущество в здании. На момент возгорания хозяин дома был в одной из комнат, мужчина был пьян и самостоятельно выйти не мог. Точную причину ЧП теперь установят специалисты.

Оперативная помощь

А в Новолукомле из горящей квартиры женщину спасли сотрудники МЧС. Сообщение о происшествии поступило накануне днем, апартаменты заполнил дым. Квартира на пятом уровне в доме по улице Набережной. В жилище спасатели попали через балкон, входная дверь была заперта. Уже внутри огнеборцы обнаружили женщину, она лежала на кровати. Ее вывели на улицу и передали медикам. С диагнозом «отравление продуктами горения» даму госпитализировали. Очаг пожара находился на кухне, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Рассматриваемая версия ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Смертельный пожар

На пожаре в Шумилинском районе погиб пенсионер. ЧП случилось в деревне Решетники. Вспыхнул частный дом, версий возгорания несколько, среди которых - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Когда на место приехали спасатели, пламя охватило здание, а крыша обрушилась. Хозяин жилища во время пожара находился внутри. Позже его тело обнаружили сотрудники МЧС под завалами. В доме уничтожена крыша, потолок и повреждены стены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасен на пожаре Обошлось без жертв на пожаре в Горецком районе. Там в агрогородке Добрая горел частный дом. Хозяина жилища вызволили еще до приезда бойцов МЧС....
 
Новости дня
Новости разные
 
Очевидец сообщил о застрявшей фуре. Водитель оказался пьян и не понимал, где находится (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by