Завершено расследование в отношении двух парней, которым удалось оформить кредиты на школьников

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Получить деньги без похода в банк - сегодня подобные операции можно сделать через мобильный телефон. Однако удобная услуга в руках мошенников может обернуться финансовыми потерями для случайных жертв. СК завершил расследование в отношении двух парней, которым удалось оформить кредиты на школьников - брали у подростков телефон позвонить, а после тайно устанавливали приложение, активировали микрозайм, переводили на свой счет и удаляли программу.

За полтора года следствия удалось выяснить личности 130 пострадавших, похищенная сумма превышает 12 тысяч рублей. Владимир Королев продолжит тему.

Получить микрозайм - не проблема, когда под рукой мобильный телефон. Удобную услугу сейчас предоставляют как банки, так и сами операторы сотовой связи через свои приложения. Еще летом 2019 года в милицию стали обращаться родители школьников, рассказав о тайных кредитах.

По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года двое 19-летних минчан в торговых центрах, кафе и других объектах на территории Минска знакомились с несовершеннолетними, под различными предлогами просили воспользоваться их мобильными телефонами. В качестве предлогов выступали просьбы позвонить, восстановить работу сим-карты, воспользоваться интернетом, оценить работу различных сервисов и многие другие.

Когда школьники отдавали телефон, злоумышленники незаметно для владельца устанавливали приложение, регистрировали пользователя и оформляли на него микрозайм.

Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Минска: "Человек производил манипуляции с мобильным телефоном и подключал услугу овердрафт. Когда к лицевому счету абонента добавляется определенная сумма. В частности это было 100 рублей".

После аферисты пересылали деньги на свой счет, удаляли приложение и отдавали телефон, владелец которого даже не подозревал, что на него наложено обременение. Большинство о виртуальной краже узнавали лишь спустя месяц.

Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Минска: "В один прекрасный момент приходило сообщение от оператора сотовой связи, что у вас большая задолженность, ее необходимо погасить. Возникали вопросы, начинали интересоваться, узнавать. Им сообщали, что подключен интернет-овердарфт. Говорили, что вы подключили кредит, и деньги списывались с вашего счета. Нужно понимать, что лицевой счет абонента - это как банковский счет. На нем может любая сумма быть, как списана, так и пополнена".

В октябре 2019 года фигуранты были задержаны, тогда МВД распространило фотографии подозреваемых. В ходе допроса парни рассказали следователям, что заработанные деньги они тратили на продукты, развлечения и оплату съемного жилья.

Кроме этого, с целью увеличения преступного заработка обвиняемые вовлекли в совершение преступления несовершеннолетнего парня, обещая ему быстрое и легкое обогащение. Минчане подробно рассказали подростку преступною схему, благодаря которой им удалось совершить еще более 10 эпизодов противоправной деятельности. В отношении несовершеннолетнего уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии.

Следователям удалось установить 132 эпизода преступной деятельности. Таким образом за 3 месяца злоумышленники смогли похитить свыше 12 тысяч рублей. В ходе следствия подозреваемые признали вину и частично возместили ущерб. Сейчас парни дома, к одному применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, ко второму - личное поручительство.

Действие фигурантов квалифицированы как хищение (путем использование компьютерной техники в крупном размере), а также вовлечение несовершеннолетних в преступления. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.