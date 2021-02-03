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Крупная контрабанда пресечена Брестской таможней
Источник материала: БT
Коммерческую партию бытовой техники, квадрокоптеров, ноутбуков, игровых приставок намеревался незаконно ввезти в Беларусь 28-летний водитель-экспедитор. Весь серый груз был спрятан среди металлопроката. Сообщается, что житель Брестской области перевозил товар из Венгрии на территорию ЕАЭС в автопоезде MAN. Проверка на инспекционно-досмотровом комплексе показала, что в салоне может быть неучтенный в товаросопроводительных документах груз. В итоге выявлено свыше 100 единиц незадекларированного товара, кроме техники, парфюмерия и алкогольные напитки. По предварительной оценке, его стоимость свыше 75 тысяч рублей. Таможней начат административный процесс.
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Коммерческую партию бытовой техники, квадрокоптеров, ноутбуков, игровых приставок намеревался незаконно ввезти в Беларусь 28-летний водитель-экспедитор. Весь...
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