Крупная контрабанда пресечена Брестской таможней

Источник материала: БT

Коммерческую партию бытовой техники, квадрокоптеров, ноутбуков, игровых приставок намеревался незаконно ввезти в Беларусь 28-летний водитель-экспедитор. Весь серый груз был спрятан среди металлопроката. Сообщается, что житель Брестской области перевозил товар из Венгрии на территорию ЕАЭС в автопоезде MAN. Проверка на инспекционно-досмотровом комплексе показала, что в салоне может быть неучтенный в товаросопроводительных документах груз. В итоге выявлено свыше 100 единиц незадекларированного товара, кроме техники, парфюмерия и алкогольные напитки. По предварительной оценке, его стоимость свыше 75 тысяч рублей. Таможней начат административный процесс.