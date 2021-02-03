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Автодайджест

03.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Смертельная авария

В Смолевичском районе авария со смертельным исходом. По информации ГАИ, на трассе Р53 вблизи деревни Присынок 26-летний водитель Peugeot 406 выехал на встречку и столкнулся с автопоездом DAF. За рулем фуры находился 31-летний житель Гродно. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте ДТП.

Осторожно! Пешеход!

ДТП с участием пешехода в Гомельском районе. На трассе М10 50-летний водитель на Peugeot 806 сбил мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Сообщается, что зебра была обозначена дорожными знаками и разметкой. В результате аварии 43-летний пострадавший был доставлен в больницу. После обследования и оказания помощи мужчину отпустили домой.

Ночные гастроли

Друзья вскрыли 6 автомобилей, а затем на угнанном попали в ДТП. Все произошло во Фрунзенском районе столицы. По информации МВД, приятели 23 и 26 лет в пьяном состоянии отправились на поиски приключений на ближайшую от дома стоянку. Сначала они вырвали дверную ручку в Volkswagen и вскрыли отверткой 4 автомобиля ВАЗ-2101. Затем в одной из "копеек" похитили аккумулятор. Ночные гастроли приятелей продолжились уже на ходу. Им удалось угнать автомобиль, на котором они два раза врезались в припаркованные автомобили, после чего скрылись. В итоге молодые люди были задержаны, пояснить свой поступок они не смогли.

 
Теги: Гродно
 
 
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Смертельная авария В Смолевичском районе авария со смертельным исходом. По информации ГАИ, на трассе Р53 вблизи деревни Присынок 26-летний водитель Peugeot 406 выехал...
 
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