Автодайджест

Источник материала: БT

Смертельная авария

В Смолевичском районе авария со смертельным исходом. По информации ГАИ, на трассе Р53 вблизи деревни Присынок 26-летний водитель Peugeot 406 выехал на встречку и столкнулся с автопоездом DAF. За рулем фуры находился 31-летний житель Гродно. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте ДТП.

Осторожно! Пешеход!

ДТП с участием пешехода в Гомельском районе. На трассе М10 50-летний водитель на Peugeot 806 сбил мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Сообщается, что зебра была обозначена дорожными знаками и разметкой. В результате аварии 43-летний пострадавший был доставлен в больницу. После обследования и оказания помощи мужчину отпустили домой.

Ночные гастроли

Друзья вскрыли 6 автомобилей, а затем на угнанном попали в ДТП. Все произошло во Фрунзенском районе столицы. По информации МВД, приятели 23 и 26 лет в пьяном состоянии отправились на поиски приключений на ближайшую от дома стоянку. Сначала они вырвали дверную ручку в Volkswagen и вскрыли отверткой 4 автомобиля ВАЗ-2101. Затем в одной из "копеек" похитили аккумулятор. Ночные гастроли приятелей продолжились уже на ходу. Им удалось угнать автомобиль, на котором они два раза врезались в припаркованные автомобили, после чего скрылись. В итоге молодые люди были задержаны, пояснить свой поступок они не смогли.