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Пьяный водитель пытался дать взятку инспекторам ГАИ

03.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Видео инцидента, что произошел на минувших выходных, опубликовало МВД. Автомобиль Toyota экипаж остановил около полуночи на заправке вблизи деревни Валерьяны Узденского района. По внешним признакам 42-летний водитель из Минска был пьян, сообщают в милиции. Освидетельствование подтвердило предположение - более 2 с половиной промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.

Инспекторы вызвали на место оперативную группу. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.

 
Теги: Минск
 
 
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Видео инцидента, что произошел на минувших выходных, опубликовало МВД. Автомобиль Toyota экипаж остановил около полуночи на заправке вблизи деревни Валерьяны...
 
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