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Очевидцы сняли шокирующее видео: ребенок тащит и пинает на веревке кота
Источник материала: БT
В Новогрудке на улице Юбилейной очевидцы сняли шокирующее видео: ребенок тащит кота на веревке по снегу, пинает, наступает. При этом рядом проходят люди, но никто не обращает внимание. Видео появилось "ВКонтакте" и разошлось в Сети. Неравнодушные жители Новогрудка обратились в прокуратуру и милицию. В итоге к семье пришли стражи порядка за пояснениями. Началась проверка, будет изучено видео и показания очевидцев. Уже после в сообществе "ВКонтакте" "Беларусь. Животные в беде" появилась информация, что питомец находится в ветлечебнице на обследовании, после его заберут волонтеры.
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В Новогрудке на улице Юбилейной очевидцы сняли шокирующее видео: ребенок тащит кота на веревке по снегу, пинает, наступает. При этом рядом проходят люди, но никто...
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