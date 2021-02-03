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Очевидцы сняли шокирующее видео: ребенок тащит и пинает на веревке кота

03.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Новогрудке на улице Юбилейной очевидцы сняли шокирующее видео: ребенок тащит кота на веревке по снегу, пинает, наступает. При этом рядом проходят люди, но никто не обращает внимание. Видео появилось "ВКонтакте" и разошлось в Сети. Неравнодушные жители Новогрудка обратились в прокуратуру и милицию. В итоге к семье пришли стражи порядка за пояснениями. Началась проверка, будет изучено видео и показания очевидцев. Уже после в сообществе "ВКонтакте" "Беларусь. Животные в беде" появилась информация, что питомец находится в ветлечебнице на обследовании, после его заберут волонтеры.

 
 
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В Новогрудке на улице Юбилейной очевидцы сняли шокирующее видео: ребенок тащит кота на веревке по снегу, пинает, наступает. При этом рядом проходят люди, но никто...
 
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