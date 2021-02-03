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Нетрезвый школьник на железнодорожной станции
Источник материала: БT
Милиция Жодино разместила видеозапись под заголовком "А Вы знаете, где находится Ваш ребенок?". Вечером в пятницу на линию 102 поступило несколько звонков. Очевидцы рассказывали о нетрезвом школьнике на станции Жодино Южное. Следом за правоохранителями на вокзал приехали и медики. Оказалось, что парень 2007 года рождения, пьяный, почти в бессознательном состоянии в окружающей обстановке не ориентировался. Скорая отвезла ребенка в реанимацию. В крови у него обнаружено почти 2 с половиной промилле алкоголя. Мальчишку привели в чувство, сейчас его жизни ничего не угрожает. Не считая, возможно, разговора с родителями, потому как к разбирательству подключилась инспекция по делам несовершеннолетних.
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Милиция Жодино разместила видеозапись под заголовком "А Вы знаете, где находится Ваш ребенок?". Вечером в пятницу на линию 102 поступило несколько звонков. Очевидцы...
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