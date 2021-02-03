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Белорусские баскетболистки необычно исполнили гимн: пела лишь жена гаишника
03.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Матч против сборной Польши закончился поражением белорусок.
Перед стартом матча квалификации к чемпионату Европы женская сборная Беларуси оригинально исполнила государственный гимн, сообщает
Издание отмечает, что в состав нашей команды входят баскетболистки, подписавшие как провластное письмо спортсменов, так и обращение за честные выборы и против насилия.
К первым относятся Яна Голякова и Юлия Рытикова (ее муж-гаишник был награжден за помощь в организации беспрепятственного проезда группа «Альфы» к Пушкинской 10 августа), ко вторым — капитан команды Екатерина Снытина, а также Анна Брич, Арина Мосько и Татьяна Лихтарович.
Эта деталь смотрится особенно интересно в свете того, как сборная повела себя во время исполнения официального белорусского гимна перед началом встречи. Из всего состава команды (в том числе и тренерского штаба) его исполняла лишь Рытикова.
В матче белоруски проиграли полькам со счетом 56:68. 4 февраля они сыграют против Великобритании. Чтобы сохранять шансы на гарантированную путевку на топ-турнир, в этом матче обязательно нужно побеждать.
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Матч против сборной Польши закончился поражением белорусок.
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