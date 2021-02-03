Белорусские баскетболистки необычно исполнили гимн: пела лишь жена гаишника

Источник материала: Салiдарнасць

Матч против сборной Польши закончился поражением белорусок.

Перед стартом матча квалификации к чемпионату Европы женская сборная Беларуси оригинально исполнила государственный гимн, сообщает Трибуна .

Издание отмечает, что в состав нашей команды входят баскетболистки, подписавшие как провластное письмо спортсменов, так и обращение за честные выборы и против насилия.

К первым относятся Яна Голякова и Юлия Рытикова (ее муж-гаишник был награжден за помощь в организации беспрепятственного проезда группа «Альфы» к Пушкинской 10 августа), ко вторым — капитан команды Екатерина Снытина, а также Анна Брич, Арина Мосько и Татьяна Лихтарович.

Эта деталь смотрится особенно интересно в свете того, как сборная повела себя во время исполнения официального белорусского гимна перед началом встречи. Из всего состава команды (в том числе и тренерского штаба) его исполняла лишь Рытикова.

В матче белоруски проиграли полькам со счетом 56:68. 4 февраля они сыграют против Великобритании. Чтобы сохранять шансы на гарантированную путевку на топ-турнир, в этом матче обязательно нужно побеждать.