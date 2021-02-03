ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские баскетболистки необычно исполнили гимн: пела лишь жена гаишника

03.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Матч против сборной Польши закончился поражением белорусок.

Перед стартом матча квалификации к чемпионату Европы женская сборная Беларуси оригинально исполнила государственный гимн, сообщает Трибуна.

Издание отмечает, что в состав нашей команды входят баскетболистки, подписавшие как провластное письмо спортсменов, так и обращение за честные выборы и против насилия.

К первым относятся Яна Голякова и Юлия Рытикова (ее муж-гаишник был награжден за помощь в организации беспрепятственного проезда группа «Альфы» к Пушкинской 10 августа), ко вторым — капитан команды Екатерина Снытина, а также Анна Брич, Арина Мосько и Татьяна Лихтарович.

Эта деталь смотрится особенно интересно в свете того, как сборная повела себя во время исполнения официального белорусского гимна перед началом встречи. Из всего состава команды (в том числе и тренерского штаба) его исполняла лишь Рытикова.

В матче белоруски проиграли полькам со счетом 56:68. 4 февраля они сыграют против Великобритании. Чтобы сохранять шансы на гарантированную путевку на топ-турнир, в этом матче обязательно нужно побеждать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч против сборной Польши закончился поражением белорусок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое «дело банкиров»? Кто эти люди, о задержании которых сообщают медиа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by