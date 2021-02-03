Игоря Борисова - лидера партии «Грамада» пригласили на ВНС. Правда, без права голоса

Как пише т Наша нива, Борисову позвонил руководитель Аппарата Совета министров Константин Бурак. Статус гостя означает, что выступить Борисов теоретически сможет, а голосовать — нет. Будет ли участвовать социал-демократ в этом мероприятии? «Надо еще посоветоваться с однопартийцами», — говорит Борисов.



