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Игоря Борисова - лидера партии «Грамада» пригласили на ВНС. Правда, без права голоса
Источник материала: Партизан
Председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игоря Борисова по телефону пригласили принять участие в работе «Всебелорусского народного собрания». Но принять участие в голосование он не сможет - гость.
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Председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игоря Борисова по телефону пригласили принять участие в работе «Всебелорусского народного...
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