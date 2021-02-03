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Игоря Борисова - лидера партии «Грамада» пригласили на ВНС. Правда, без права голоса

03.02.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игоря Борисова по телефону пригласили принять участие в работе «Всебелорусского народного собрания». Но принять участие в голосование он не сможет - гость.

 Как пишет Наша нива, Борисову позвонил руководитель Аппарата Совета министров Константин Бурак. Статус гостя означает, что выступить Борисов теоретически сможет, а голосовать — нет. Будет ли участвовать социал-демократ в этом мероприятии? «Надо еще посоветоваться с однопартийцами», — говорит Борисов.

 

 
 
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Председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игоря Борисова по телефону пригласили принять участие в работе «Всебелорусского народного...
 
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