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Назначенный посол США в Минске и замминистра иностранных дел Польши заявили о недопустимости насилия в отношении белорусских граждан

03.02.2021 21:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуацию в Беларуси обсудили назначенный посол США в Минске Джули Фишер и заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач. «Посол Фишер подчеркнула, что США обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека и основных свобод белорусского народа со стороны режима Лукашенко», — сообщило американское диппредставительство.

Назначенный посол США в Минске и замминистра иностранных дел Польши заявили о недопустимости насилия в отношении белорусских граждан
Источник: Тwitter.com/USEmbassyWarsaw

«Рад познакомиться с послом Дж.Фишер. Это было полезное обсуждение последних событий в Беларуси. И Польша, и США согласны с тем, что акты насилия в отношении белорусов, наблюдавшиеся в последние месяцы, недопустимы. Беларусь очень важна для всех нас», — написал Пшидач на своей странице в «Твиттере».

Ранее пресс-служба посольства США в Минске сообщила, что с 1 по 8 февраля Фишер посетит несколько европейских городов. «В рамках текущих консультаций назначенный посол Фишер встретится с партнерами из правительств, научных кругов и гражданского общества для обсуждения усилий, которые они предпринимают, а также путей совместной работы для поддержки стремлений белорусского народа к сохранению суверенитета и независимости, а также укрепления демократии и повышения благосостояния», — отмечалось в релизе.

15 декабря 2020 года сенат конгресса США утвердил кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Беларуси. 24 декабря она принесла присягу в качестве главы дипломатического представительства. Дата прибытия нового посла США в Беларусь пока не называется.

В конце января Атлантический совет представил доклад «Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», в котором содержится ряд рекомендаций для нового президента США Джо Байдена по стратегии отношений с Беларусью. В частности, дана рекомендация относительно действий нового посла США в Беларуси.

«Соединенные Штаты должны называть Лукашенко бывшим президентом Беларуси. Посол США в Беларуси Джули Фишер должна занять свой пост в Минске и посетить Вильнюс по мере необходимости, но не вручать Лукашенко свои верительные грамоты», — говорится в докладе.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Ситуацию в Беларуси обсудили назначенный посол США в Минске Джули Фишер и заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.
 
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