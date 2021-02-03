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«Минский барометр»: Белорусский вопрос начал уходить из числа внешнеполитических приоритетов ЕС
Источник материала: UDF
«Большинство европейских столиц заняли выжидательную позицию в свете запланированного на 11-12 февраля Всебелорусского народного собрания, которое покажет, каким образом официальный Минск собирается выходить из политического кризиса, — отмечают авторы
Впрочем, по нению экспертов, упоминавшийся ранее новый – уже четвертый – пакет санкций «не исключен, хотя вероятность его принятия в ближайшие месяцы невелика».
— В целом белорусский вопрос начал уходить из числа внешнеполитических приоритетов Европейского союза, — полагают авторы Минского барометра.
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