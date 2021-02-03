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«Минский барометр»: Белорусский вопрос начал уходить из числа внешнеполитических приоритетов ЕС

03.02.2021 21:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Минский барометр»: Белорусский вопрос начал уходить из числа внешнеполитических приоритетов ЕС
В ближайшие месяцы интенсивность развития дипломатического конфликта между Минском и ЕС замедлится, прогнозируют эксперты. По крайней мере, если в Беларуси не произойдет новое событие, которое может стать очередным триггером внутри- и внешнеполитической эскалации.

«Большинство европейских столиц заняли выжидательную позицию в свете запланированного на 11-12 февраля Всебелорусского народного собрания, которое покажет, каким образом официальный Минск собирается выходить из политического кризиса, — отмечают авторы восемнадцатого выпуска «Минского барометра», где анализируются внешняя политика Беларуси и состояние безопасности в ноябре и декабре 2020 года. — Само по себе Всебелорусское народное собрание едва ли может стать триггером дальнейшего раскручивания спирали санкций-контрсанкций».

Впрочем, по нению экспертов, упоминавшийся ранее новый – уже четвертый – пакет санкций «не исключен, хотя вероятность его принятия в ближайшие месяцы невелика».

— В целом белорусский вопрос начал уходить из числа внешнеполитических приоритетов Европейского союза, — полагают авторы Минского барометра.
 
Теги: Минск
 
 
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