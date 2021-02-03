Источник материала: Хартия'97

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 февраля 3.02.2021, 20:47

Ночью по северу страны ожидается 9-11 градусов мороза.

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 4 февраля, будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, в южных районах с дождем. Местами ожидаются сильный снег и мокрый снег. В отдельных районах будет гололед, налипание мокрого снега, ночью и утром - слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами по юго-востоку страны порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет минус 2-8 градусов, по югу - от минус 1 до плюс 3 градусов. Ночью по северу страны ожидается 9-11 градусов мороза.

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