ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 февраля

03.02.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 февраля

  • 3.02.2021, 20:47
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 февраля

Ночью по северу страны ожидается 9-11 градусов мороза.

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 4 февраля, будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, в южных районах с дождем. Местами ожидаются сильный снег и мокрый снег. В отдельных районах будет гололед, налипание мокрого снега, ночью и утром - слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами по юго-востоку страны порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет минус 2-8 градусов, по югу - от минус 1 до плюс 3 градусов. Ночью по северу страны ожидается 9-11 градусов мороза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью по северу страны ожидается 9-11 градусов мороза.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сталин и Шариков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by