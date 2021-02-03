Эксперт: Состав ВНС – абсолютные рабы, вынужденные чиновники и карьеристы

Источник материала: Салiдарнасць

Виктория Василевич – о негативной окраске собрания с точки зрения общечеловеческой морали.





Иллюстративное фото: rg.ru

Делегатами Всебелорусского народного собрания станут чиновники, силовики и другие люди, которые являются заложниками собственных решений и амбиций, считает Виктория Василевич, эксперт Аналитического центра «Стратегия».

— Состав этого собрания интересный, — отметила она на Примусе . — Помимо того, что там есть абсолютные рабы, которых толкают начальники и которые по привычке бояться вообще всего и живут по принципу «моя хата с краю», туда попадут люди, принужденные делать какие-то лояльности для власти.

Также туда попадут откровенные карьеристы, те, кто при любых раскладах, в огне, пожарище страны, делают свою карьеру, не взирая вообще ни на что.

Я знаю людей подобного типа и склада, в том числе толковых, которых позовут и они пойдут туда, куда уважающий себя человек не пойдет, не наплевав на все. И мне жаль этих умных людей, которые таким образом растаптывают свое будущее.

Конечно, будут чиновники, которые вынуждены там сидеть, и те, кого называют «любящими», они все-таки есть возле Лукашенко, например, Ермошина и Кочанова.

В целом, по мнению эксперта, предстоящее собрание негативно отразиться не только на карьере его участников, но и на репутации самого Лукашенко, а также всей страны.

— Таким образом, это не станет представительством страны, а будет представительством определенных слоев, людей, которые принуждены какими-то жизненными обстоятельствами, что, к сожалению, не иллюстрирует их высокую нравственность и мораль или некую образованность.

Негативная окраска собрания с точки зрения общечеловеческой морали не может никак положительно сказаться ни на рейтинге Лукашенко, ни на будущем нашей страны, — заключает аналитик.

Она считает, что объявленный Лукашенко социологический опрос является попыткой легализовать ВНС.

— Потому что власти намерены делегировать этому собранию крайне высокие полномочия. Я даже не сомневаюсь, что дело пойдет и про нарушение Конституции, — допускает Василевич.

Она уверена, что, кто бы ни взялся за исполнение этого опроса, он не покажет реальную картину, и убедить общество в его объективности будет крайне сложно.

— При каких условиях может быть нужен и востребован такой опрос? При единственном, когда запрос на проведение исследования инициирован властью, в чистом виде нуждающейся в получении объективного ответа. Других вариантов нет.

Но на сегодняшний день мы видим, что тем, кто находится у власти, совершенно не нужна реальная картина событий, не нужно мнение гражданского общества, мнение реальной его части, которая не согласна в чем-то.

Любые опросы, инициируемые сегодня, понятное дело, какие бы ответы они не содержали, будут изложены определенным образом, который совершенно не будет отражать реальную картину. В этом нет никаких сомнений, — заявила эксперт.

В то же время в качестве реального исследования она предложила дождаться результатов подписания письма ФПБ в МОТ . Согласно многочисленным свидетельствам, людей заставляют подписывать его под различными угрозами.

— Это письмо для меня — лучшее статистическое обследование нашей страны, лучше, чем любой опрос. Это как раз пример того, как рабовладельцы требуют подписываться своих рабов в поддержку, собственно, действий самих рабовладельцев, количества ударов кнутом по тем самым рабам.

Срез нашей страны он статистически очень ярко будет виден после того, как мы увидим конечные цифры подписантов под этими провластными заявлениями.

О чем думает человек, подписывая это? О том, что сейчас я получаю зарплату, надеется, что и через шесть месяцев на этом в лучшем случае работающем на склад предприятии он будет получать зарплату за нереализуемую продукцию.

Человека приучили и он привык. Я не обвиняю этого человека за то, что он попал в рабство. Но сейчас перед ним открыли маленький листочек бумаги и сказали, что ты можешь не быть рабом, можешь работать на себя, и что, самое главное, на будущее своих детей, которых ты ценой своих трудностей сейчас выведешь из рабства и дашь им шанс на то, чтобы развиваться не рабами в своей стране. И что тогда может измениться ситуация. А пока наблюдаем и ждем, сколько людей подпишутся за собственное рабство и рабство своих детей, — констатирует эксперт.