Назван победитель самого авторитетного смотра независимого кино в США

Источник материала: Tut.by

Драма «Дети глухих родителей» победила на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». Это один из важнейших и авторитетных киносмотров независимого кино в США. Об этом сообщается на сайте фестиваля.





«Дети глухих родителей» получили сразу четыре награды: Гран-при фестиваля, приз за режиссуру, спецприз жюри за состав актеров и приз зрительских симпатий. Это первый в истории «Сандэнс» фильм, который стал победителем сразу в трех номинациях.

Сюжет фильма рассказывает о семье неслышащих людей, которые ведут рыболовный бизнес. У них есть дочь, 17-летняя Руби, и она единственный слышащий член семьи. Девушка помогает родителям и брату с бизнесом. В школе она начинает петь в хоре, начинает думать о музыкальной школе и вынуждена выбирать между семьей и мечтой.

Главный приз жюри в секции «Игровое кино мира» забрала картина «Улей», в документальной секции — «Лето души» и «Побег».