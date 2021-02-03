Беларусь кукловодит перевором в Мьянме? Фантазия по методичке пропаганды

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Мин Аунг Хлаинг

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На днях власть в Мьянме захватили военные.В 2014 году главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аунг Хлаинг, который сейчас захватил власть, посетил Республику Беларусь и заявил во время визита: "Беларусь - наша дружественная страна и важный стратегический партнёр". С беларусской стороны во время визита было озвучено: "Мьянма – одна из крупнейших стран в Азии по запасам нефти и драгоценных металлов. Беларусь готова предложить услуги по разведке месторождений и добыче полезных ископаемых".Беларусь за 11 месяцев 2020 года поставила в Мьянму по непубликуемым позициям товаров (читай - вооружений) на сумму 14,317 млн. долларов США, в 2019 году - 9,948 млн $, в 2018 - 4,204 млн $.Вопрос: расскажет ли белпропаганда о длительной подготовке и финсировании Беларусью военного переворота в Мьянме с целью утверждения во власти маринеточного правителя, который обеспечит доступ Беларуси к природным ресурсам Мьянмы? :)