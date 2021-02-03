ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь кукловодит перевором в Мьянме? Фантазия по методичке пропаганды

03.02.2021 22:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Беларусь кукловодит перевором в Мьянме? Фантазия по методичке пропаганды
Мин Аунг Хлаинг
На днях власть в Мьянме захватили военные.

В 2014 году главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аунг Хлаинг, который сейчас захватил власть, посетил Республику Беларусь и заявил во время визита: "Беларусь - наша дружественная страна и важный стратегический партнёр". С беларусской стороны во время визита было озвучено: "Мьянма – одна из крупнейших стран в Азии по запасам нефти и драгоценных металлов. Беларусь готова предложить услуги по разведке месторождений и добыче полезных ископаемых".

Беларусь за 11 месяцев 2020 года поставила в Мьянму по непубликуемым позициям товаров (читай - вооружений) на сумму 14,317 млн. долларов США, в 2019 году - 9,948 млн $, в 2018 - 4,204 млн $.

Вопрос: расскажет ли белпропаганда о длительной подготовке и финсировании Беларусью военного переворота в Мьянме с целью утверждения во власти маринеточного правителя, который обеспечит доступ Беларуси к природным ресурсам Мьянмы? :)
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Вице-премьер РФ: Россия не планирует замещение товаров из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by