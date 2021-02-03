Источник материала: UDF



Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вице-премьер РФ: Россия не планирует замещение товаров из Беларуси Россия не планирует замещать товары, импортируемые из Беларуси, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"В России нет и не планируется мероприятий по замещению белорусской продукции", - сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в среду.Он добавил, что нет смысла "тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика"."Более того, мы сейчас шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где мы испытываем определенные трудности", - добавил он.Товарооборот между Москвой и Беларусью в 2019 году составлял $35,5 млрд, в январе-ноябре 2020 года - $25,5 млрд. Россия в основном импортирует из Беларуси медицинские приборы и устройства, грузовые автомобили и ж/д- и трамвайные вагоны, а также некоторые продукты.