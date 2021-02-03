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Интернет-магазинам разрешили торговлю белорусскими ювелирными изделиями

03.02.2021 22:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси интернет-магазинам разрешили продавать ювелирные изделия отечественного производства. Это предусматривает указ Александра Лукашенко от 1 февраля № 36 «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины».

Интернет-магазинам разрешили торговлю белорусскими ювелирными изделиями
Источник: ego-art.by

Как сообщает Министерство финансов, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указом установлено право с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней вне объектов розничной торговли ювелирными изделиями.

Указ предусматривает соблюдение нескольких обязательных условий. В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь специальные разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Кроме того, ювелирные изделия, реализуемые через интернет-магазины, должны быть произведены в Беларуси и маркированы кодами идентификации.

Маркировка ювелирных изделий осуществляется в соответствии с постановлением Совета министров от 29 июля 2019 года № 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий».

В соответствии с указом правительство определит особенности осуществления интернет-торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации.

 
 
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В Беларуси интернет-магазинам разрешили продавать ювелирные изделия отечественного производства. Это предусматривает указ Александра Лукашенко от 1 февраля № 36...
 
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