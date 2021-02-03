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В Беларуси появится новый государственный праздник – День народного единства

03.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правительство Беларуси утвердило республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства. Среди намеченных задач – введение нового праздника, Дня народного единства, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что вопрос об установлении Дня народного единства в Беларуси должны проработать до 1 марта. Кроме того, в стране в 2021 году планируют провести автомотовелопробег, посвященный Году народного единства.

В честь объявленного года в Беларуси также создадут информресурс «Народное согласие» и тематический Telegram-канал. Планируется провести ряд социологических исследований под названием «Народное единство как фактор укрепления белорусского государства». Правительство также разработает законопроект, направленный на противодействие реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников и их пособников.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2021-й Годом народного единения. Лидер страны отметил, что белорусы были и будут одним народом.



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Вопрос об установлении нового государственного праздника в Беларуси должны проработать до 1 марта.
 
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