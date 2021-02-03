В Беларуси появится новый государственный праздник – День народного единства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правительство Беларуси утвердило республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства. Среди намеченных задач – введение нового праздника, Дня народного единства, сообщает БЕЛТА .

Отмечается, что вопрос об установлении Дня народного единства в Беларуси должны проработать до 1 марта. Кроме того, в стране в 2021 году планируют провести автомотовелопробег, посвященный Году народного единства.

В честь объявленного года в Беларуси также создадут информресурс «Народное согласие» и тематический Telegram-канал. Планируется провести ряд социологических исследований под названием «Народное единство как фактор укрепления белорусского государства». Правительство также разработает законопроект, направленный на противодействие реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников и их пособников.