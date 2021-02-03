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Избил, после чего перетащил тело в реку и оставил в зарослях травы. СК завершил расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Новополоцке. Следствием установлено, что 11 июня прошлого года 20-летний житель Могилева находился в командировке. Вечером в пьяном состоянии парень познакомился в соцсети с девушкой. В переписке он уговорил ее встретиться на городской площади, сходить в магазин и пойти отдохнуть на берег Западной Двины. Далее, по версии следствия, во время совместного отдыха молодой человек избил свою новую знакомую до смерти и оставил тело на берегу. Утром злоумышленник вернулся к реке. Там он обнаружил тело девушки в воде и разбросанную одежду. Собрав вещи погибшей в пакет, обвиняемый уехал в Могилев. По дороге с ним постоянно связывались сотрудники милиции по телефону, однако он трубку не снимал. Дома мужчина понял, что уйти от ответственности не получится и пришел с повинной в местный отдел Следственного комитета, где и был задержан.