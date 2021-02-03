Источник материала: Хартия'97

«Радзіма! Свабода! Далоў Луку урода!» 1 3.02.2021, 23:29

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В Минске Юго-запад марширует, пригласив Михалово и Малиновку в гости.

В столице Беларуси продолжаются акции протеста.

В Минске Юго-запад марширует, пригласив Михалово и Малиновку в гости.

Район Шарики поддерживает Молодечно и Алексея Кудина, которого могут экстрадировать в Беларусь.





Серебрянка также вышла на протест.





Шабаны вышли в поддержку национального флага.





Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

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