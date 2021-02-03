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«Радзіма! Свабода! Далоў Луку урода!»
Источник материала: Хартия'97
«Радзіма! Свабода! Далоў Луку урода!»
В Минске Юго-запад марширует, пригласив Михалово и Малиновку в гости.
В столице Беларуси продолжаются акции протеста.
В Минске Юго-запад марширует, пригласив Михалово и Малиновку в гости.
Район Шарики поддерживает Молодечно и Алексея Кудина, которого могут экстрадировать в Беларусь.
Серебрянка также вышла на протест.
Шабаны вышли в поддержку национального флага.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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В Минске Юго-запад марширует, пригласив Михалово и Малиновку в гости.
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