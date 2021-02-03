ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Полицейский в РФ уволился в поддержку Навального

04.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Полицейский в РФ уволился в поддержку Навального

  • 3.02.2021, 23:11
  • 2,998
Полицейский в РФ уволился в поддержку Навального
Фото: IvanovoNews / YouTube

Сергей Римский заявил, что российская «власть идет на беспредел».

Старший лейтенант полиции в городе Иваново записал видеообращение, в котором заявил, что увольняется со службы из-за отправки в колонию оппозиционера Алексея Навального. На видео обратило внимание издание IvanovoNews.

Обращение Сергея Римского было размещено в сети накануне, 2 февраля, – сообщает издание. В нём Римский говорит, что после решения суда об отправке Навального в колонию он не может больше работать в полиции.

"Для меня никогда не было важно, на чьей стороне сила. Для меня как для сотрудника полиции было важно лишь то, на чьей стороне правда. И подобные приговоры я не могу назвать правосудием. Это настоящее насмехательство над ним. Власть демонстративно идёт на беспредел, осуществляя политические репрессии в чистом виде. К сожалению, мы достигли того момента, когда уже нельзя оставаться в стороне", – говорит Римский. Он также отметил, что сотрудники с такими же принципами, как у него, из полиции увольняются или сокращаются.

Бывший полицейский рассказал IvanovoNews, что два месяца назад был уволен с должности инспектора изолятора временного содержания по сокращению штатов, но имел возможность остаться на службе. "Но пока я решал, политическая ситуация изменилась, и я уже не мог оставаться в полиции", – сказал он.

Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение отправить Навального в колонию после обращения ФСИН. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на реальный срок в колонии. Политик проведёт в заключении чуть больше 2,5 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Римский заявил, что российская «власть идет на беспредел».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомельской области Audi вылетел на встречку прямо в грузовик: погибли водитель и пассажир легковушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by