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Полицейский в РФ уволился в поддержку Навального
Источник материала: Хартия'97
Полицейский в РФ уволился в поддержку Навального
Сергей Римский заявил, что российская «власть идет на беспредел».
Старший лейтенант полиции в городе Иваново записал видеообращение, в котором заявил, что увольняется со службы из-за отправки в колонию оппозиционера Алексея Навального. На видео обратило внимание издание
Обращение Сергея Римского было размещено в сети накануне, 2 февраля, – сообщает издание. В нём Римский говорит, что после решения суда об отправке Навального в колонию он не может больше работать в полиции.
"Для меня никогда не было важно, на чьей стороне сила. Для меня как для сотрудника полиции было важно лишь то, на чьей стороне правда. И подобные приговоры я не могу назвать правосудием. Это настоящее насмехательство над ним. Власть демонстративно идёт на беспредел, осуществляя политические репрессии в чистом виде. К сожалению, мы достигли того момента, когда уже нельзя оставаться в стороне", – говорит Римский. Он также отметил, что сотрудники с такими же принципами, как у него, из полиции увольняются или сокращаются.
Бывший полицейский рассказал IvanovoNews, что два месяца назад был уволен с должности инспектора изолятора временного содержания по сокращению штатов, но имел возможность остаться на службе. "Но пока я решал, политическая ситуация изменилась, и я уже не мог оставаться в полиции", – сказал он.
Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение отправить Навального в колонию после обращения ФСИН. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на реальный срок в колонии. Политик проведёт в заключении чуть больше 2,5 лет.
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Сергей Римский заявил, что российская «власть идет на беспредел».
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