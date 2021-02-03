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Леонид Судаленко: Не останавливайтесь!

04.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Леонид Судаленко: Не останавливайтесь!

  • 3.02.2021, 22:52
  • 2,635
Леонид Судаленко: Не останавливайтесь!
Леонид Судаленко

Известный правозащитник написал письмо на свободу.

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился письмом, которое он получил от правозащитника Леонида Судаленко. Сейчас известный юрист, лауреат премии «Хартии-97» и французской премии «Свобода. Братство. Равенство» находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности».

- Рад получить теплые слова поддержки, здесь это приобретает особенный смысл!

Немного из личного опыта: здесь есть «отоварки» и при наличии денежного перевода первое необходимое можно заказать в камеру (туалетная бумага, мыло, конверты, тетради, конфеты, соусы, макароны и т. д.). Деньги перевести просто - на почте по адресу и фамилии.

Самое ценное здесь - это конверты и открытки с марками, бумага, ручки для написания писем. Колбаса и скоропортящиеся продукты только на 2 раза поесть, без холодильника все пропадает!

Когда меня спрашивают, почему я здесь? - отвечаю, - я бабушку через дорогу перевел, а она, как оказалось, шла с протеста... В этой шутке есть много правды и ты это знаешь!

Если бы ранее кто мне сказал, что я окажусь здесь, на тюремных нарах, я бы обиделся. А теперь я улыбаюсь, сегодня я ни о чем не жалею, даже если отмотать время назад, я бы делал тоже самое - помогал бабушкам и дедушкам, мужчинам и женщинам, молодым людям и не очень «переходить через дорогу»...

И если на свободе это просто красивые слова, здесь в полумраке СИЗО за этими словами стоит нечто большее. Я действительно верю в то, что делал.

Не останавливайтесь, не опускайте руки, то что Вы делаете очень важно для людей!

Мне пишут много, в том числе и незнакомые люди, поддерживают словом и это дает уверенность в правильности 20 лет назад избранного мною пути...

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