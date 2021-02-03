ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Навальный и «революция достоинства»

04.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Навальный и «революция достоинства»

  • Александр Скобов
  • 3.02.2021, 22:44
  • 2,921
Навальный и «революция достоинства»
Александр Скобов

Навальный продолжает менять установленные Путиным и его приспешниками правила игры.

Речь Алексея Навального войдет в историю так же, как в нее вошла речь на суде рабочего-революционера Петра Алексеева. Помните?

"Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!"

Но это не просто красивая речь. Навальный продолжает менять установленные Путиным и его приспешниками правила игры. Он начал свою деятельность с нарушения главного, основополагающего из этих правил: допуск в политику возможен только с согласия Кремля и по договоренности с ним. Он ворвался в политику, не спрашивая Кремль, и Кремль ничего с этим не смог сделать.

Навального часто упрекали, что он слишком сужает повестку, концентрируясь исключительно на коррупции. Что он сводит все к тому, что страной правят воры, обходя вопрос о том, что страной правят убийцы. Что он играет на чувствах примитивной социальной зависти. Но это не так.

Через "они украли наши деньги" Навальный подводил свою аудиторию к тому, что "они" украли наши права. Право влиять на власть через выборы. Право выражать свое мнение на улицах наших городов. Они украли у нас нашу страну, наше будущее, наше достоинство. В обществе восторжествовавшего путинского примитивного индивидуализма, прагматизма и конформизма именно Навальный сделал достоинство вновь востребованным.

Выводя своих сторонников на несанкционированные массовые акции, Навальный последовательно разрушал путинский "социальный пакт о покорности". А вернувшись на верную посадку, он буквально взорвал главный стереотип сознания, на котором и базируется путинщина: поступки бывают только в книжках. А в жизни их не бывает. В жизни никто не будет жертвовать собой ради принципов, ради ценностей, ради идеи. Навальный сделал больше кого бы то ни было для "институционализации ценностей", по которой так страдает его неудачливый и снедаемый ревностью конкурент.

В своей речи Навальный не только прямо назвал узурпатора убийцей и ничтожеством, обнулив все усилия правящей клики по сакрализации власти. Он объявил неподчинение антиправовым законам диктатуры гражданским долгом каждого порядочного человека. Он прямо призвал всех нас не подчиняться этим законам. И не бояться последствий.

Осознанно шагнув в пасть дракона, Алексей Навальный дал пример десяткам тысяч людей, которые перестали бояться выходить на улицы без разрешения. Выходить под дубинки и электрошокеры. Выходить, чтобы набить автозаки и изоляторы. Эти десятки тысяч людей в подавляющем большинстве никогда не были сторонниками Путина. Но теперь они подают пример миллионам тех, кого до недавнего времени путинский режим в общем и целом устраивал. Подают пример смелости, силы духа, достоинства. Создают в обществе запрос на достоинство.

Нынешний формальный председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков печалится, "что как и 10 лет назад после митингов 2011–2012 годов митингующие, не увидев изменений по итогам уличного протеста, уйдут, разочаровавшись, в эмиграцию — внутреннюю или внешнюю. Откажутся от участия в политике". Партия "Яблоко" всегда знала только одну форму "участия в политике": присоединение к партии "Яблоко" и голосование за нее на выборах. Соблюдая путинские правила игры. И в последних заявлениях видных яблочников явственно проступает страх остаться без этой своей любимой игрушки.

Чутье их не подводит. Путинский фашистский режим неотвратимо идет к тому, что единственной легальной формой участия в политике останется быть фиговым листком на диктатуре. "Ключевая ошибка тех, кто не увидел масштаб ставок, заключается в том, что они решили, что если не привлекать внимание и промолчать, то эти лихие времена можно пережить, как-нибудь адаптироваться. Это жалкая иллюзия, пора попрощаться с ней", — пишет редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов. Он призывает людей не молчать. Да, если не молчать, из легального политического поля тебя выдавят с гарантией. Вот Навальный и учит нас не бояться этого. Учит существовать вне установленных режимом рамок "легального" политического поля.

Все равно путинский режим рано или поздно придется свергать вне всяких "рамок". И тогда сегодняшний опыт очень понадобится. Исход противостояния решит не физическая сила. Его решит то, насколько в стране будет востребовано достоинство. И если сохранить достоинство хочет "Яблоко", оно должно немедленно обратиться к команде Навального с предложением включить ее людей в свои избирательные списки. На ее, а не на своих условиях. Почти наверняка партию за это к выборам не допустят. Что ж, нас, наконец, избавят от вечных страданий по вопросу об участии в фальшивых выборах.

Александр Скобов, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Навальный продолжает менять установленные Путиным и его приспешниками правила игры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусаў, затрыманых у Менску разам са швайцарскай журналісткай, пасадзілі на 20 і 25 сутак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by