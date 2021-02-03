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Зеленский поручил проверить боеспособность армии Украины на Донбассе

04.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Зеленский поручил проверить боеспособность армии Украины на Донбассе

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  • 3.02.2021, 22:16
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Зеленский поручил проверить боеспособность армии Украины на Донбассе
Владимир Зеленский

Распоряжение было отдано 1 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении. Распоряжение было отдано 1 февраля.

Как рассказали в пресс-службе, целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств к выполнению задач, а также определение эффективности мер руководства Министерства обороны Украины и других органов военного управления. Также проверка направлена на выявление негативно влияющих на готовность к выполнению задач факторов.

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