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Журналистов негосударственных СМИ не пустят на суд по «делу Белгазпромбанка»
Источник материала: Хартия'97
Журналистов негосударственных СМИ не пустят на суд по «делу Белгазпромбанка»
Зато на суд попадут представители российских СМИ.
Журналистов негосударственных СМИ не пустят на предварительное заседание по "делу Белгазпромбанка". Оно начнется 4 февраля в здании суда Московского района Минска, передает
Кстати, на заседании будут присутствовать только шестеро обвиняемых, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Виктор Бабарико своей вины не признаёт и соглашение не подписывал, поэтому его на заседании не будет.
На сайте Верховного суда сообщается, что в связи с пандемией COVID-19 на заседании будут приниматься меры социального дистанцирования при рассадке.
Зато на суд попадут представители российских СМИ.
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Зато на суд попадут представители российских СМИ.
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