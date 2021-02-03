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Журналистов негосударственных СМИ не пустят на суд по «делу Белгазпромбанка»

04.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Журналистов негосударственных СМИ не пустят на суд по «делу Белгазпромбанка»

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  • 3.02.2021, 21:54
  • 3,152
Журналистов негосударственных СМИ не пустят на суд по «делу Белгазпромбанка»

Зато на суд попадут представители российских СМИ.

Журналистов негосударственных СМИ не пустят на предварительное заседание по "делу Белгазпромбанка". Оно начнется 4 февраля в здании суда Московского района Минска, передает euroradio.fm.

Кстати, на заседании будут присутствовать только шестеро обвиняемых, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Виктор Бабарико своей вины не признаёт и соглашение не подписывал, поэтому его на заседании не будет.

На сайте Верховного суда сообщается, что в связи с пандемией COVID-19 на заседании будут приниматься меры социального дистанцирования при рассадке.

Зато на суд попадут представители российских СМИ.

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Теги: Минск
 
 
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