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США и Россия продлили Договор о сокращении ядерного вооружения на пять лет

04.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США и Россия продлили Договор о сокращении ядерного вооружения на пять лет

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  • 3.02.2021, 21:48
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США и Россия продлили Договор о сокращении ядерного вооружения на пять лет
Фото: FOTOLIA / KLIMAX FOTO

Договор будет действовать без каких-либо изменений или дополнений.

Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В министерстве иностранных дел России сообщили, что 3 февраля состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора, "на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон".

Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений или дополнений – в том виде, в котором он был подписан в 2010 году.

В министерстве отметили, что ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор между президентами США и России 26 января.

В МИД РФ рассчитывают, "что достигнутое с Вашингтоном понимание... позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения".

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении на сайте Госдепа отметил, что США взаимодействуют с Российской Федерацией таким образом, чтобы продвигать американские интересы. "Мы по-прежнему ясно понимаем проблемы, которые Россия представляет для Соединенных Штатов и мира", – подчеркнул он.

В заявлении говорится, что США, продлив договор, получат время для работы по договоренностям с Россией по контролю над всеми типами ядерного оружия.

"Продление договора позволит нам контролировать соблюдение его Россией и предоставит нам более полное представление о ядерном потенциале России. В частности, речь пойдет об обмене данными, благодаря инспекциям, которые позволяют инспекторам США наблюдать за российскими ядерными силами и объектами", – написал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что продление договора будет способствовать безопасности США, их союзников и мира в целом, поскольку "неконтролируемая конкуренция в сфере ядерного оружия создала бы угрозы для всех нас".

НАТО приветствовало и полностью поддержало продление соглашения. В НАТО подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.

В то же время, в Альянсе также отметили, что осознают "проблемы, которые создает Россия". "Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности", – сказано в заявлении.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.

Как отмечало агентство Associated Press, 45-й президент США Дональд Трамп хотел не продлевать это соглашение, а подписать новый трехсторонний договор при участии Китая. Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил 9 июня 2020 года, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних ядерных переговорах, сообщал телеканал CGTN.

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