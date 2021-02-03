|
США и Россия продлили Договор о сокращении ядерного вооружения на пять лет
Источник материала: Хартия'97
США и Россия продлили Договор о сокращении ядерного вооружения на пять лет
Договор будет действовать без каких-либо изменений или дополнений.
Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.
В министерстве иностранных дел России
Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений или дополнений – в том виде, в котором он был подписан в 2010 году.
В министерстве отметили, что ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор между президентами США и России 26 января.
В МИД РФ рассчитывают, "что достигнутое с Вашингтоном понимание... позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения".
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении на сайте Госдепа отметил, что США взаимодействуют с Российской Федерацией таким образом, чтобы продвигать американские интересы. "Мы по-прежнему ясно понимаем проблемы, которые Россия представляет для Соединенных Штатов и мира", – подчеркнул он.
В заявлении говорится, что США, продлив договор, получат время для работы по договоренностям с Россией по контролю над всеми типами ядерного оружия.
"Продление договора позволит нам контролировать соблюдение его Россией и предоставит нам более полное представление о ядерном потенциале России. В частности, речь пойдет об обмене данными, благодаря инспекциям, которые позволяют инспекторам США наблюдать за российскими ядерными силами и объектами", – написал Блинкен.
Госсекретарь США добавил, что продление договора будет способствовать безопасности США, их союзников и мира в целом, поскольку "неконтролируемая конкуренция в сфере ядерного оружия создала бы угрозы для всех нас".
НАТО приветствовало и полностью поддержало продление соглашения. В НАТО подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.
В то же время, в Альянсе также отметили, что осознают "проблемы, которые создает Россия". "Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности", – сказано в заявлении.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.
Как отмечало агентство Associated Press, 45-й президент США Дональд Трамп хотел не продлевать это соглашение, а подписать новый трехсторонний договор при участии Китая. Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил 9 июня 2020 года, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних ядерных переговорах, сообщал телеканал CGTN.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Договор будет действовать без каких-либо изменений или дополнений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)