В Гомельской области Audi вылетел на встречку прямо в грузовик: погибли водитель и пассажир легковушки

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области у поселка Октябрьский в столкновении легковушки и грузовика погибли два человека, один — госпитализирован. Подробности ДТП сообщила пресс-служба ГАИ.

В среду около 17.30 на 7-м км автодороги Октябрьский — Паричи — Речица произошло ДТП с участием Audi и «Газели».

По предварительной информации, водитель легковушки неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

Видео: пресс-служба МВД

В результате аварии 65-летний водитель и 64-летняя пассажирка иномарки погибли на месте, еще один 23-летний пассажир госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты. Устанавливаются причины происшествия.