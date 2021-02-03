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В Гомельской области Audi вылетел на встречку прямо в грузовик: погибли водитель и пассажир легковушки
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области у поселка Октябрьский в столкновении легковушки и грузовика погибли два человека, один — госпитализирован. Подробности ДТП сообщила пресс-служба ГАИ.
В среду около 17.30 на 7-м км автодороги Октябрьский — Паричи — Речица произошло ДТП с участием Audi и «Газели».
По предварительной информации, водитель легковушки неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.
Видео:
В результате аварии 65-летний водитель и 64-летняя пассажирка иномарки погибли на месте, еще один 23-летний пассажир госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты. Устанавливаются причины происшествия.
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В Гомельской области Audi вылетел на встречку прямо в грузовик: погибли водитель и пассажир легковушки
В результате аварии 65-летний водитель и 64-летняя пассажирка иномарки погибли на месте, еще один 23-летний пассажир госпитализирован. Водитель грузовика не...
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