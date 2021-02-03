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Концерт группы «Кино» в Минске снова перенесли. И назвали дату, когда он «точно» состоится
Источник материала: Tut.by
Организаторы сообщили, что концерт, который был заявлен на воскресенье, 7 февраля, не состоится.
— Дорогие зрители! Нам очень жаль, но мы вынуждены сообщить, что дата запланированного на 7 февраля концерта легендарной группы «Кино» в Минске сдвигается. К сожалению, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не позволяет провести мероприятие в феврале.
Группа «Кино» и организаторы концерта принесли извинения всем, кто стал заложником ситуации.
— Скажем только, что концерт обязательно состоится. Эта музыка стоит того, чтобы подождать еще чуть-чуть. Новая дата встречи — 17 июня, теперь уже точно! Все билеты действительны, менять их не нужно, — такое сообщение распространили организаторы концерта.
Изначально
Напомним, трое музыкантов оригинального состава соберутся вместе спустя 30 лет после распада коллектива. На концерте будет звучать настоящий вокал Виктора Цоя, оцифрованный со старых записей.
В прошлый раз группа «Кино» выступала в Минске в мае 1989 года — тогда коллектив собрал столичный стадион «Динамо». Это выступление стало одним из последних в истории «Кино» и лично Виктора Цоя.
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Концерт группы «Кино», который был запланирован в «Минск-Арене» на 7 февраля, перенесли. Организаторы назвали новую, «теперь уже точную» дату мероприятия: 17 июня....
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