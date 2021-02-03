Концерт группы «Кино» в Минске снова перенесли. И назвали дату, когда он «точно» состоится

Источник материала: Tut.by

Концерт группы «Кино» , который был запланирован в «Минск-Арене» на 7 февраля, перенесли. Организаторы назвали новую, «теперь уже точную» дату мероприятия: 17 июня. Старые билеты действительны.





Организаторы сообщили, что концерт, который был заявлен на воскресенье, 7 февраля, не состоится.

— Дорогие зрители! Нам очень жаль, но мы вынуждены сообщить, что дата запланированного на 7 февраля концерта легендарной группы «Кино» в Минске сдвигается. К сожалению, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не позволяет провести мероприятие в феврале.

Группа «Кино» и организаторы концерта принесли извинения всем, кто стал заложником ситуации.

— Скажем только, что концерт обязательно состоится. Эта музыка стоит того, чтобы подождать еще чуть-чуть. Новая дата встречи — 17 июня, теперь уже точно! Все билеты действительны, менять их не нужно, — такое сообщение распространили организаторы концерта.

Изначально концерт группы «Кино» был намечен на 7 ноября в «Минск-Арене». Позже его перенесли на 7 февраля.

Напомним, трое музыкантов оригинального состава соберутся вместе спустя 30 лет после распада коллектива. На концерте будет звучать настоящий вокал Виктора Цоя, оцифрованный со старых записей. Инициатором воссоединения «Кино» стал сын Цоя — Александр, он же продюсер проекта.

В прошлый раз группа «Кино» выступала в Минске в мае 1989 года — тогда коллектив собрал столичный стадион «Динамо». Это выступление стало одним из последних в истории «Кино» и лично Виктора Цоя.

Концерт группы «Кино» Когда: 17 июня 2021 года

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 45 до 130 рублей Купить билет