Для индивидуальных предпринимателей ввели изменения

Источник материала: Tut.by

Для индивидуальных предпринимателей в 2021 году ввели некоторые изменения. Они предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. К примеру, теперь ИП могут обращаться за административными процедурами в любую налоговую инспекцию, а не только по месту постановки на учет, месту жительства. Еще одно новшество — с 1 января для ИП увеличились предельные пороги валовой выручки для упрощенной системы налогообложения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Теперь обращаться можно в любую налоговую

С 1 января в Беларуси внесли изменения в Налоговый кодекс. Теперь индивидуальные предприниматели могут обращаться за административными процедурами в любую налоговую инспекцию, а не только по месту постановки на учет, месту жительства.

Обратиться в налоговую независимо от места постановки на учет можно, если речь идет о :

налоговой декларации (расчету) по единому налогу с ИП и иных физлиц;

налоговой декларации (расчету) по налогу при упрощенной системе налогообложения;

налоговой декларации (расчету) по подоходному налогу с физлиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально);

налоговой декларации (расчету) по налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство;

уведомлении об отказе от применения упрощенной системы налогообложения;

уведомлении о переходе на упрощенную систему налогообложения;

документах, подтверждающих право на налоговые льготы;

документах, необходимых для определения суммы единого налога с ИП и иных физлиц, подлежащей зачету или возврату.

Подняли предельные пороги выручки для «упрощенки»

С 1 января для ИП увеличились предельные пороги валовой выручки для упрощенной системы налогообложения. Для применения упрощенной системы налогообложения он вырос с 441 тысячи рублей до 465 255 рублей. Для перехода на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2022 года размер валовой выручки за первые 9 месяцев 2021 года для индивидуальных предпринимателей не должен превысить 348 941 рубль.

Что еще изменилось

Индивидуальным предпринимателям, которые применяют упрощенную систему налогообложения и ведут учет в общем порядке, разрешили выбирать, как отражать выручку — по оплате либо по отгрузке.

Еще для ИП прописали, что они должны представлять уведомление о принятом решении об уплате налога на добавленную стоимость по установленной форме (в 2020 году форма была произвольной).

Для ИП, которые работают на упрощенной системе налогообложения, ввели еще одно изменение. Доходы от коммерческих организаций, в которых они сами либо их близкие родственники или свояки являются руководителями (участниками, собственниками имущества этих организаций), с 2021 года начали облагать налогом при упрощенной системе налогообложения по ставке 16%. В 2020 году такие доходы облагались подоходным налогом с физлиц.