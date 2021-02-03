В ДТП под Октябрьским погибли водитель и пассажир «Ауди»

Вечером 3 февраля на 7-м км автодороги Октябрьский — Паричи — Речица произошло ДТП с участием «Ауди» и ГАЗели.





По предварительной информации областной ГАИ, водитель легковушки не правильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии 65-летний водитель и 64-летняя пассажирка иномарки погибли на месте, еще один 23-летний пассажир госпитализирован. Водитель ГАЗ не пострадал.