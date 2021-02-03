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В ДТП под Октябрьским погибли водитель и пассажир «Ауди»

04.02.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 3 февраля на 7-м км автодороги Октябрьский — Паричи — Речица произошло ДТП с участием «Ауди» и ГАЗели.

В ДТП под Октябрьским погибли водитель и пассажир «Ауди»

По предварительной информации областной ГАИ, водитель легковушки не правильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии 65-летний водитель и 64-летняя пассажирка иномарки погибли на месте, еще один 23-летний пассажир госпитализирован. Водитель ГАЗ не пострадал.

 
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Вечером 3 февраля на 7-м км автодороги Октябрьский — Паричи — Речица произошло ДТП с участием «Ауди» и ГАЗели.
 
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