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Грузовик въехал в легковушку на Казимировской

04.02.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на минской улице Казимировской 3 февраля.

Грузовик въехал в легковушку на Казимировской

По сообщению столичной ГАИ, на гостевой стоянке водитель грузовика MAN при движении задним ходом совершил наезд на припаркованную легковую машину Toyota.

В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

 
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ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на минской улице Казимировской 3 февраля.
 
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