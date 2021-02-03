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Грузовик въехал в легковушку на Казимировской
Источник материала: Навiны
ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на минской улице Казимировской 3 февраля.
По сообщению столичной ГАИ, на гостевой стоянке водитель грузовика MAN при движении задним ходом совершил наезд на припаркованную легковую машину Toyota.
В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
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ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на минской улице Казимировской 3 февраля.
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