Задержанные вместе с швейцарской журналисткой белорусские граждане арестованы на 20 и 25 суток

Задержанные вместе с журналисткой Швейцарской телерадиокомпании (SRF) Люцией Чирки белорусские граждане Анисия Козлюк и ее муж Юлий Ильющенко арестованы на 20 и 25 суток соответственно.



Фото: Instagram / Люция Чирки

По данным правозащитников, на обоих были составлены протоколы по ст. 23.34 и 23.4 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение законному требованию должностного лица). Решения 1 и 3 февраля вынесла судья Елена Живица (суд Октябрьского района Минска).

Аккредитованная в Минске и Москве журналистка была освобождена из Октябрьского РУВД после вмешательства швейцарских дипломатов. По словам Чирки, 31 января она и ее белорусские знакомые шли в кафе и были задержаны на перекрестке возле светофора. В РУВД ей не разрешили позвонить в посольство.

В связи с инцидентом в Департамент иностранных дел Швейцарии был приглашен белорусский посол Александр Ганевич.

На своей странице в «Твиттере» Люция Чирки, присутствовавшая на рассмотрении протокола Козлюк, прокомментировала ее 20-суточный арест и происходившее в суде: «Приговор не имеет отношения к реальности. После вынесения приговора я выразила свое непонимание. Секретарь суда объяснила мне, что вызовет милицию, если я немедленно не покину здание».

По словам Чирки, она вызвалась быть свидетелем на рассмотрении протокола. Журналистка отметила, что в суде было запрещено фотографировать. «Собственно, я хотела сегодня улететь в Москву. Я отложила возвращение. Моя знакомая до сих пор в Центре изоляции правонарушителей. Без отопления. Без матраса. Меня предупреждают: если я сфотографирую здание, охрана расценит это как провокацию», — написала журналистка днем 3 февраля перед началом рассмотрения протокола на Козлюк.